6人組グループ・SixTONESの森本慎太郎が18日、都内で行われたレチノール配合シャンプー『レチスパ』ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇した。髪についてのトークセッションではSixTONESのライブ後のヘアケアのこだわりについても語った。【動画】森本慎太郎が小さくなってシャンプーボトルにしがみつく…！新CMアンバサダーとして同商品を使用後の髪の触り心地を聞かれ「滑らかというかつややかというか。僕って田ん