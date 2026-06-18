横浜地裁神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地に侵入したとして、日米地位協定に伴う刑事特別法違反などの罪に問われた元住友商事社員の水野圭隆被告（46）に横浜地裁は18日、拘禁刑10月、執行猶予3年（求刑拘禁刑10月）の判決を言い渡した。高橋康明裁判官は判決理由で、正当な理由なく基地に2回入り「刑事責任は軽くない」とした上で、反省の態度を示し、妻が指導監督を約束していることを考慮したと述べた。被告は初公判で