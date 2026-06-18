コピス吉祥寺とディグボウル吉祥寺は6月20日〜21日、北欧の夏至祭をテーマにしたイベント「吉祥寺ミッドサマー」を共催する。開催時間は11:00〜17:00。入場は無料。吉祥寺ミッドサマービジュアル同イベントは、地域の自然を愛する暮らしと親和性が高い北欧文化を通じて、街の新たな魅力を発信することを目的としている。メイン会場のコピス吉祥寺A館3階GREENING広場では、伝統楽器の生演奏に合わせてダンスを楽しめる「ミッドサマ