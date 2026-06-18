18日、衆議院政治改革委員会において、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を議題とした審議が行われた。中道改革連合の後藤祐一議員が企業団体献金について与党側を追及する中で、連立を組む自民党と日本維新の会のスタンスの違いが浮き彫りになるとともに、自民党の勝目康議員の答弁をめぐって審議が3度にわたり一時ストップする事態となった。【映像】「ちょちょちょ止めて止めて」3連続ストップの瞬間（実際の様子）