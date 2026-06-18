国賓としてオランダを訪問中の天皇皇后両陛下は17日、歓迎の晩餐会に出席され、陛下は友好親善を願う思いを述べられた。国王夫妻主催の晩さん会は、日本時間の早朝、アムステルダムの王宮で行われ、長女で王位継承者のカタリナアマリア王女、ベアトリックス前女王など約200人が出席した。冒頭、ウィレムアレクサンダー国王はスピーチで長年にわたる両国の交流を振り返り、戦争の歴史について、「陛下と私は戦争の何年も後に生まれ