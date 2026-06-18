◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は17日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。第2週から日本は場所をフィリピンに移動しセルビア(同9位)、チェコ(同13位)、ドミニカ共