Googleの地球儀シミュレータ「Google Earth」に、飛行機に乗った気分になって地球の上空を飛び回れるフライトシミュレータ機能が追加されました。アプリダウンロード不要でブラウザから体験することができます。【楽しいお知らせ】Web 版 Google Earth の『フライト シミュレータ機能』、アプリダウンロード不要ですべてのユーザーにグローバル展開しました。誰でも大空を飛び回るパイロットになれます。リプライにリンクと遊び方