エコー・ジャパンは6月11日、東海エリア初となる直営店「エコー 名古屋栄HAERA店」を、名古屋・栄のラグジュアリーモール「HAERA」3階にオープンする。店内イメージ約22坪の店内には最新ゴルフシューズやライフスタイル靴など約180点を取りそろえ、ファッションデザイナー Natacha Ramsay-Levi(ナターシャ・ラムゼイ＝レヴィ)をクリエイティブパートナーに迎えたカプセルコレクション「NRL」や、7月中旬展開予定のデザインプロジェ