アマチュアボクシングで７冠を達成した中山聖也（１９）＝大橋＝のプロデビュー戦の相手が決まった。所属する大橋ジムは１８日、８月１９日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５９」で、元ＷＢＡアジア・スーパーフライ級王者ナッタポン・ジャンケーウ（３０）＝タイ＝と５２キロ契約６回戦で対戦すると発表した。中山は今月１０日、東京・後楽園ホールで行われた所属ジム主