Bondが展開するフラワーブランド「bois de gui(ボワドゥギ)」は、父の日に向けたひまわり中心のフラワーギフト「father's day bouquet」を発表した。ひまわりブーケ近年、定番不在でプレゼント選びに悩む人が多い父の日において、感謝を伝えやすい花束の需要が拡大している。同社では、男性でも飾りやすいシックなデザインを取り入れながら、父の日に感謝の気持ちを伝える新たなギフトとして、ひまわりを中心とした商品展開を強化