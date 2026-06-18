タレントの南明奈が衣装ショットを披露した。南は１７日に自身のインスタグラムを更新。「衣装」と書き始め、水色のトップスにビスチェを合わせ、黒のスカートを着用したコーデとアウターに緑のパンツを合わせ、耳のついたカチューシャをつけた姿のショットを公開した。さらに「子供生まれてから、私服でほぼヒールを履かなくなったから時々衣装でヒールを履くとすぐ筋肉痛になっちゃう」と悩みも明かした。この投稿には「