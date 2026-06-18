アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、出演するマクドナルドのウェブＣＭのオフショットを公開した。大谷は１７日に自身のインスタグラムを更新。「マクドナルドの新ＷｅｂＣＭＶＩＶＡ！ワールドマックを食べられるイコラブみんなで出演させていただきました〜わ〜い！大好きなマックとっても嬉しいですオフショットだよ〜ユニフォームかわいい」とつづり、赤のマックカラーのユニホ