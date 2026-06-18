ヤンサンドは6月5日、量ではなく余韻を楽しむ焼肉店「やきにく やん」(東京都台東区)をオープンした。絶品塩ホルモンとレモンサワー同店は、同社が上野・アメ横で70年間焼肉に向き合ってきた経験を活かして新たにオープンした。「じぶんを、いたわる焼肉」をコンセプトに掲げ、仕事やサウナ終わりに静かに整える焼肉時間を提案。食後の重さや食べ疲れがない心地よさを目指している。上ミノ青唐辛子提供する塩ホルモンは一皿40g前後