◆ファーム・リーグ楽天―巨人（１８日・森林どりスタジアム泉）巨人は１８日、ファームリーグ・楽天戦のスタメンを発表した。先発は育成３年目・園田純規投手。今季は２軍で１０試合（９先発）に登板して４勝３敗、防御率２・８０。支配下昇格へアピールを続ける。打線は１軍から試合参加の門脇誠内野手が「１番・三塁」、クリーンアップには増田陸内野手、フリアン・ティマ外野手、岡田悠希外野手が入った。スタメンは