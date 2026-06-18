千草ホテル(福岡県北九州市)は7月27日、館内の「フランス料理ミル・エルブ」にて、1967年産の希少ヴィンテージワインとクラシックフレンチを楽しむ特別イベント「ボルドー5大シャトー&バローロを含む、1967年産ワインと極上のクラシックフレンチを楽しむ会」を開催する。当日提供ワイン(現物)同イベントでは、ボルドーの名門5大シャトーである「シャトー・ラフィット・ロートシルト」「シャトー・オー・ブリオン「シャトー・ム