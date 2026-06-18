鹿児島市の住宅で18日あさ早く、火事があり、住人の女性1人がやけどをして救急搬送されました。女性は通報時、「自分で火をつけた」と話していたということです。 警察や消防によりますと、18日午前5時半すぎ、鹿児島市中山町の住宅で「自分で火をつけた」と、住人から110番通報がありました。 この火事で、無職・竹内志穂さん(40)が暮らす木造2階建ての住宅の電気カーペットと周辺の畳およそ3平方メートルが焼け