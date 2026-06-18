明日19日は関東から近畿では貴重な梅雨の晴れ間となるでしょう。明後日20日以降は梅雨空が続きそうです。九州は明後日20日にかけて警報級の大雨となるおそれがあり、備えが必要です。19日(土)関東〜近畿は貴重な梅雨の晴れ間明日19日(金)は梅雨前線が停滞する九州や中国・四国では雨が降るでしょう。一方、近畿から関東では梅雨の晴れ間となりそうです。名古屋や大阪では気温が30℃を超えて、厳しい暑さとなりそうです。熱中症に