ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST “クイーン・オブ・ポップ”ジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』。6月14日のＫアリーナ公演のスペシャルゲストとして、かねてからジャネット・ジャクソンへのリスペクトを表しているダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRSTが出演した。「Rondo」の鐘の音が鳴り、凄みのあるSHUNTOの口上と共に、BE:FIRST の6人がゆっくりと登場。オーディエンスは〈Ay Oh