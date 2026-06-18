電気を安全に使ってもらおうと焼津市の就労継続支援施設で17日、障がい者を対象にした電気教室が開かれました。この教室は 、中部電気保安協会静岡支部が焼津市の社会福祉法人嬰育会緑遥作業所に通う障がい者らを対象に開いたものです。参加者は、ポケットライトに電池を取り付ける実習を通して電気のしくみや正しい使い方のほか、誤った使い方をすると感電や火災につながるりスクがあることなどを学びました。中部電気保安協会は