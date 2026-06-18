【新華社北京6月18日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は党成立105周年を迎えるに当たり、新華社の古参党員で102歳の張連生（ちょう・れんせい）氏から寄せられた手紙に返信し、張氏と全国の古参党員、古参同志に心のこもったあいさつを伝えた。習氏は返信で次のように述べた。あなたはかつて中央縦隊「四大隊」の通信員として、戦火の中を党中央に従って陝西省北部に