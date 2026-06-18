プロ野球・巨人は18日、小笠原慎之介投手の入団会見を行いました。背番号は「98」、2027年までの契約で、年俸は1億8000万円（金額は推定）ということです。背番号「98」を選んだ理由については「これまで10番台で、一度は大きな番号をつけてみたかった。新たなチャレンジですし、その中でも98番は僕の中でも特別な番号ではあるので」と説明しました。