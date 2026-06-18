パレスチナ自治区ガザ地区の保健当局は17日、去年10月の停戦発効以降、死者が1000人を超えたと発表しました。イスラエルによる断続的な攻撃で、犠牲者が増え続けています。ガザ地区では、去年10月に、イスラム組織ハマスとイスラエルが和平案に合意し、停戦が発効しています。しかし、その後もイスラエルの攻撃は収まらず、ガザ地区の保健当局によりますと17日時点で、停戦発効以降、1005人が死亡しました。先月末、自宅の隣が空爆