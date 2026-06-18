3児の父でお笑い芸人のあばれる君（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の日焼け姿を公開した。【写真】「何をしてそうなったのか」衝撃の日焼け姿を公開したあばれる君あばれる君は体にバスタオルを巻いた2枚の自撮り写真をアップ。真っ黒に日焼けした体にはタンクトップの跡がくっきりと残っており、顔も同様に真っ黒で赤くなっている鼻も際立っている。この投稿にファンからは「ヤバいですって！火傷ですって」