お笑いコンビ・中川家による毎年恒例の単独ライブ『中川家の特大寄席2026』の開催スケジュールが18日、発表された。8月15日・16日に東京・ルミネtheよしもとにて、8月22日・23日に大阪・なんばグランド花月で実施される。【写真】「礼二さんにそっくり」“鉄オタ”全開、中川家・礼二＆長男の“ペアルック2ショット”※2枚目『中川家の特大寄席』は、毎回チケットが即完売する屈指の人気興行。8月16日の東京公演は、より多く