【ワシントン＝坂本幸信】米国のトランプ大統領は１７日、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が公表した経済見通しで、年内に利上げを行う想定を示したことについて「信じがたい」と批判した。先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）閉幕後に訪問中のパリ近郊で、記者団の質問に答えた。トランプ氏は利下げを志向しており、利上げについては「国を低迷させるだけだ」と主張した。ただ、自身が指名したウォーシュ議長を念頭に、「（ＦＲ