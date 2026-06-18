会員登録などすれば特典がついてくる人材広告会社のキャンペーンにうその情報で応募し、特典のAmazonギフトカードおよそ790万円分をだまし取ったとして、会社役員の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、都内のソフトウェア開発企業の役員・竹村航容疑者（46）です。竹村容疑者は人材広告会社の学生向けキャンペーンサイトにうその情報で4702回会員登録するなどし、特典としてついてくるAmazonギフトカードあわせて792万55