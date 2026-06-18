【プロトコル・リュウグウ】 6月18日連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月18日、マンガ「プロトコル・リュウグウ」の連載を「月刊ヤングマガジン7号」とヤンマガWebにて開始した。 本作は「ナチュン」「竜女戦記」で知られる漫画家・文化人類学者の都留泰作氏による海洋ファンタジー。氷河期が訪れた近未来の地球で起きた世界大戦の結果、勝者は地上に楽園を作ってい