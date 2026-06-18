6月18日、仙台89ERSは、シーホース三河を退団することが発表されていたジェイク・レイマンと、2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。 アメリカ出身で32歳のレイマンは、206センチ95キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。メリーランド大学を経て、2016年のNBAドラフトでオーランド・マジックから2巡目全体47位指名を受けた実績を持つ