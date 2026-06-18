6月18日、バンビシャス奈良は、小野龍猛との2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。 東京都出身で現在38歳の小野は、197センチ97キロのスモールフォワード。國學院大學久我山高校、中央大学を経て2010年にトヨタ自動車アルバルク（現：アルバルク東京）でキャリアをスタートさせた。その後は千葉ジェッツ、信州ブレイブウォリアーズ、富山グラウジーズなどB