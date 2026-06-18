★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３半導体製造装置 ４人工知能 ５データセンター ６フィジカルＡＩ ７量子コンピューター ８レアアース ９地方銀行 １０サーバー冷却 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「地方銀行」が９位となっている。 日銀は１６日まで開いた金融政策決定会合で、政策金