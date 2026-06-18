現地時間17日に行われている北中米W杯のK組第1節ウズベキスタン対コロンビア代表で思わぬアクシデントが発生した。0-0のまま試合が進んだ前半33分、タッチラインを割るかというルーズボールに対してコロンビアFWルイス・ディアスとウズベキスタンDFアブドゥコディル・フサノフの2選手が走り込む。すると、タッチライン際の中継カメラマンに勢い余ったフサノフが激突。カメラマンはピッチ脇で倒れ込み、医療スタッフが駆け寄る