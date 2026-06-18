ヴァンフォーレ甲府は18日、MF末木裕也(29)がカターレ富山から完全移籍で加入すると発表した。悲願の帰還になる。末木は甲府U-15、甲府U-18と過ごした選手で、法政大を経て、20年に富山に入団した。富山では1年目から主力として活躍すると、J3通算153試合11得点、J2通算35試合2得点を決めた。プロ生活6年半を過ごした富山を通じ「富山で過ごした日々は、選手としてだけでなく、人としても成長させてもらったかけがえのない時