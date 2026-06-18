レノファ山口FCは18日、DF鈴木準弥(30)が横浜FCから期限付き移籍で加入すると発表した。期間は27年6月30日まで。横浜FCと対戦する公式戦には出場できない。クラブを通じ「応援したくなるような、熱い気持ちと、熱いプレーを表現します。年齢、キャリア、様々なことを考え、本当に覚悟を持って加入させていただくこと、決意しました。レノファ山口FCへの感謝の想いを持ち続けて闘います。僕の持つ全てを還元できればと思います