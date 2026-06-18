川崎フロンターレは18日、ストレングス&コンディショニングコーチにヴォイチェフ・イグナティウク氏が就任すると発表した。同氏は23年から26年まで浦和レッズでフィジカルコーチを務めていた。浦和時代から「TEK(テック)」の愛称で親しまれてきたと明かす同氏は「選手たちが最高のパフォーマンスを発揮し、チームが目標を達成できるよう、私のすべてのエネルギーと情熱を注ぎ、全力でサポートします。皆様と共に、クラブが