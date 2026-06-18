日本代表MF久保建英が北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦で負傷し、グループステージ残り2試合の欠場が濃厚となったニュースは、韓国でも各メディアを通じて広く報じられている。【関連】「本当に最悪」久保負傷に韓国メディア嘆き「“ケガの悪霊”か」大会直前にも主力選手の負傷離脱が相次いでいた日本代表だけに、各社もこの事態を「超非常事態」として一斉に伝えている。「天は日本を見放した…車椅子に乗った久保、最終的