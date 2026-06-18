【写真】仙台旅行を楽しむ佐久間大介（全2投稿）／過去に公開した親友との旅行ショット Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。日帰りで訪れた仙台でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。 ■佐久間大介が日帰りで仙台へ 佐久間は「日帰りで仙台行ってきた！ ヒトデマンと！」とつづり、15枚の写真を投稿した。 公開された写真では、ピンクヘアにサングラスを合わせたラフなスタイルで登場。