【写真＆動画】大森元貴「風と町」ビハインド映像／MVオフショット Mrs. GREEN APPLEの公式SNSが更新。大森元貴の「風と町」のビハインド映像が公開され、その幻想的な姿に注目が集まっている。 ■大森元貴が森の中で見せたしなやかに動き 投稿されたのは、「風と町 Behind the Scenes Cinematic Memories - Motoki Ohmori -」と題した映像。 大森は森の中で、胸元の大きなリボンが印象的な、ロングドレスを思わせる白衣装