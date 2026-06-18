今季のメジャーリーグのオールスターゲームは、7月14日（日本時間15日）にフィリーズの本拠地シチズンズ・バンク・パークで開催される。前日には、毎年恒例のホームランダービーが行われる予定だが、ルールの変更があるという。米メディア『ジ・アスレチック』が報じた。 ■今季から『Netflix』が放映権 『ジ・アスレチック』のエバン・ドレリッチ記者は17