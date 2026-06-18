FIFAワールドカップ2026北中米大会・1次リーグK組の第1戦が、17日（日本時間18日）に行われた。FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）を擁するポルトガルは、コンゴ民主共和国と1－1で引き分けた。海外メディアからは、不発に終わったロナウドに対して厳しい声が飛んだ。 ■存在感なく「幽霊のよう」 ポルトガルは前半6分、MFジョアン・ネベス（パリ・サンジェルマン）のゴールで幸先よ