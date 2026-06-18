俳優の七瀬ななが、7月21日発売する1st写真集（集英社）の表紙が決定。タイトルの『七瀬なな1st写真集 みつめて。』とあわせて発表された。【写真】解禁された『七瀬なな1st写真集 みつめて。』書影「日本レースクイーン大賞(現レースアンバサダーアワード)2022」で、新人部門グランプリ受賞。トップレースアンバサダーとして活躍しながら、2024年に卒業し、現在は俳優として活動中。また、その圧倒的なスタイルが、「令和の文