3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）の激変した姿が公開され、ファンから驚きの声が寄せられている。【映像】大森元貴の面影なしの近影これまでにもSNSで、NHK連続テレビ小説「あんぱん」で、作曲家・いせたくや役を演じた際のオフショットや、ハロウィンでのコスプレショットなど、激変した姿をたびたび披露してきた大森。面影なしの近影にファン驚愕2026年6月15日は、グループのXが更新され、TBS系の冠