アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に正式署名したことを受けて、日本政府の反応です。木原官房長官は「最終的な合意が一日も早く実現することを強く期待する」と述べました。木原官房長官「今回の覚書が着実に実施をされて、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が速やかに再開するとともに、イランの核問題等につき最終的な合意が一日も早く実現することを強く期待しているところです」木原長官は、今回、アメリカとイラン