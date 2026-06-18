福井放送の田中悠登アナウンサー（23）が17日放送の日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後7・00）に出演。驚きの経歴を明かした。VTRに走りながら登場した田中アナ。青学大陸上競技部・男子長距離ブロックの元主将だという。2025年の第101回東京箱根間往復大学駅伝・復路では9区を走り、2年連続8度目の総合優勝に貢献した。この日は恩師・原晋監督にあいさつ。原監督は「ちょっとまだしゃべりがマニュアルだ