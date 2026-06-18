【台北＝園田将嗣】台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席は１７日、台北市の国民党本部で訪米後初めての記者会見を行った。鄭氏は米国の議会や政府関係者と深く交流できたと主張し、訪米の成果を強調した。４月に中国の習近平（シージンピン）国家主席と会談した鄭氏は、米国のトランプ大統領や政権要人と会談して存在感を示す算段だったが、超党派議員や学者らとの接触にとどまった。鄭氏は今回の訪米につ