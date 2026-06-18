国会議事堂与野党は18日の衆院憲法審査会で、今国会で初めて9条に特化した討議を行った。自民党は9条への自衛隊明記について「憲法の国防に関する規定を明確化し、防衛体制の一層の充実強化を図る」と説明した。中道改革連合は「現状でわが国の防衛に必要な法整備はなされている。違憲論の解消だけを目的とした改憲は不要だ」と反論。日本維新の会や参政党は、自民案では不十分だとの認識を示し、各党の見解はそろわなかった。