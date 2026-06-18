大麻を所持していた罪で起訴されたバレーボール男子元日本代表の佐藤駿一郎被告が保釈されました。佐藤駿一郎被告：すみませんでした。バレーボール関係者の皆さん、世間の皆さんに申し訳なく思っております。バレーボール男子元日本代表の佐藤駿一郎被告は18日正午ごろ、カメラの前で頭を下げて謝罪し、反省の言葉を述べました。佐藤被告は先月、東京・板橋区のパチンコ店で、乾燥大麻を所持した罪で起訴されました。弁護人がきの