【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 4ー2 クロアチア代表（日本時間6月18日／ダラス・スタジアム）【映像】2度目は変えた！驚異の蹴り直しPK炸裂イングランド代表FWハリー・ケインが、PKで見せた冷静な判断と対応力でファンを沸かせた。1度は止められながらも、リテイク（蹴り直し）となった2本目を異なるアプローチで沈めた。イングランドは日本時間6月18日、FIFAワールドカップ2026のグループL第1節でクロアチア代