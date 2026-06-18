【ポケパーク カントー：整理券エントリー開始時間変更】 7月以降実施 よみうりランドと読売新聞東京本社は、屋外常設施設「ポケパーク カントー」について、7月以降の整理券エントリー開始時間変更を発表した。 7月以降の整理券エントリー開始時間については、3月26日の案内から以下の通り変更となる。 【変更点】 ・変更前：2026年7月からは