7 月2日（木）深夜24時30分～放送スタート！ ＼放送後、TVerにて見逃し配信＆U-NEXT にて見放題独占配信／ W主演 かたせ梨乃×豆原一成（JO1） “妄想”と“現実”が入り混じる恐怖のメインビジュアル解禁！ さらに、岡田結実、林芽亜里、西山繭子ら豪華共演者が解禁！ ©︎「夫婦と16歳」製作委員会