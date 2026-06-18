日本時間17日のレイズ戦16日（日本時間17日）に行われた米大リーグのドジャース-レイズ戦（ドジャースタジアム）で、山本由伸投手と親交が深い日本のミュージシャンが始球式に登場。ファンの視線を集めた。日本時間17日のレイズ戦で、始球式の大役を務めたのはロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカル・Takaだった。親交が深い山本が捕手役。Takaの投球は見事にストライクだったが、山本が落球するというまさかのハプニングも